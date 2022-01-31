İzzet Yıldızhan'dan izin çıktı, herkes açıldı saçıldı! Transparan külot modasına uyan Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan tam destek! Gökhan Çıra'dan kısa bir süre önce boşanan Selin Ciğerci, eski eşiyle tekrar aşk yaşamaya başlayınca trend olan transparan kıyafet ile bir fotoğraf paylaştı. Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'dan tam destek alırken İzzet Yıldızhan'a da değinmeden edemedi.

1 6 Son dönemde magazin dünyasının sık sık kadın sanatçıları giyimi üzerinden yapılan oldukça sert eleştirilerin üzerine Selin Ciğerci de cesur giyimini gözler önüne serdi.