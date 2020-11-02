İzmir'deki depremde can kaybı 83'e çıktı!Sosyetik yakışıklı Aslan Gürman'dan 250 milyonluk yalıda Cadılar Bayramı partisi!65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an donduk kaldıkBursa’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybettiLübnan, Ermenistan için savaşacak gönüllü asker topluyorİzzet Yıldızhan'ın ofisinin yanındaki bina yıkıldı! Yıldızhan o korkunç anları anlattıVan’da 3 kilogram metamfetamin maddesi yakalandıYılmaz Erbek apartmanı konumu | İzmir Bayraklı Yılmaz Erbek apartmanı eski hali1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım Pazartesi altın fiyatlarıKahvaltı hazırlamayan eşini darbedip bıçakladı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yanındaki bina yıkıldı! Yıldızhan o korkunç anları anlattı

İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yanındaki bina yıkıldı! Yıldızhan o korkunç anları anlattı

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan önceki gün gerçekleşen İzmir depreminde yaşadığı zor anları anlattı. Ofisinin yanı başındaki binanı yıkılmasıyla sarsılan Yıldızhan "Deprem anında tek düşündüğüm çocuklarımdı" dedi.

İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yanındaki bina yıkıldı! Yıldızhan o korkunç anları anlattı

Birkaç yıl önce ailesi ile İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldızhan, çocuklarının hala kendine gelemediğini, sürekli ağladıklarını ifade etti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bir çok bina yıkılmıştı. Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, o anlarda yaşadıklarını aktardı.

249834-770x724.jpg

Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla büyük bir panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.

5e4d2ce455427e1c2c394617.jpg

"ÇOCUKLARIM HALA KENDİNE GELEMEDİ"

Şarkıcı o anları şöyle ifade etti: “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir bir de ben. Çocuklarım hâlâ kendine gelemedi, herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi.” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT