İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yanındaki bina yıkıldı! Yıldızhan o korkunç anları anlattı

Birkaç yıl önce ailesi ile İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldızhan, çocuklarının hala kendine gelemediğini, sürekli ağladıklarını ifade etti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bir çok bina yıkılmıştı. Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, o anlarda yaşadıklarını aktardı.

Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla büyük bir panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.

"ÇOCUKLARIM HALA KENDİNE GELEMEDİ"

Şarkıcı o anları şöyle ifade etti: “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir bir de ben. Çocuklarım hâlâ kendine gelemedi, herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi.” dedi.