İzzet Yıldızhan'ın tansiyonu fırladı bile! Aleyna Tilki dans figürleriyle soğuk havada izleyenlerin içini ısıttı!​​​​​​​

Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Winterfest'te Aleyna Tilki şarkıları ve danslarıyla herkesi coşturdu..

25'inci kez düzenlenen Winterfest bu yılda binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

"TADINI ÇIKARTALIM BU GECENİN"

Öte yandan Aleyna Tilki Hayranlarına, ''Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim bende eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum.'' dedi. Tilki, Sezen Aksu'nun Salla Salla şarkısında yaptığı dans ile ağızları açık bıraktı.

Genç şarkıcı, konserin ardından otel odasından da fotoğraf paylaştı. Tilki, yayınladığı karesine "Yorgun bebek" notunu düştü.

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