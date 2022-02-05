İzzetinefis ne demek, TDK'ya göre İzzetinefis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzzetinefis ne demek? İzzetinefis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izzetinefis kelimesi. Peki izzetinefis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izzetinefis nedir, izzetinefis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZZETİNEFİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzzetinefis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzzetinefis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izzetinefis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz saygı

- Kişinin kendine verdiği değer



İZZETİNEFİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İzzetinefsime yediğim bu şamardan sersemledim.

- Kadın bir izzetinefis coşmasına benzeyen öfke ile gözlerini açtı.



İZZETİNEFİS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izzetinefsine dokunmak

- izzetinefsine yedirememek

