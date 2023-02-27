Ja Cheol Koo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ja Cheol Koo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ja Cheol Koo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ja Cheol Koo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ja Cheol Koo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ja Cheol Koo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ja Cheol Koo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ja Cheol Koo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ja Cheol Koo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ja Cheol Koo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ja Cheol Koo 27 Şubat 1989 tarihinde Nonsan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 구자철 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ja Cheol Koo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Ja Cheol Koo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ja Cheol Koo'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ja Cheol Koo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jc_koo13/

Ja Cheol Koo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ja Cheol Koo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ja Cheol Koo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ja Cheol Koo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Jeju United

31 Ocak 2011 yılında Wolfsburg

31 Ocak 2012 yılında Augsburg

30 Haziran 2013 yılında Wolfsburg

18 Ocak 2014 yılında Mainz

31 Ağustos 2015 yılında Augsburg

2 Ağustos 2019 yılında Al-Gharafa SC

12 Ağustos 2021 yılında Al-Khor SC

22 Şubat 2022 yılında Jeju United

Ja Cheol Koo kimdir

Ja Cheol Koo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ja Cheol Koo şuan Jeju United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chungju Jungang Elementary School (충주중앙초등학교, 1999-2000),
Chungbuk Daesung Middle School (충북대성중학교, 2001-2003),
Boin High School (보인고등학교, 2004-2006)

Ja Cheol Koo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 13 numaralı formasıyla 17 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 19 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Ja Cheol Koo nereli

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