Ja Ryong Koo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ja Ryong Koo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ja Ryong Koo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ja Ryong Koo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ja Ryong Koo 6 Nisan 1992 tarihinde Wanju, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 구자룡 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ja Ryong Koo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ja Ryong Koo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ja Ryong Koo'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ja Ryong Koo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ja Ryong Koo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ja Ryong Koo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ja Ryong Koo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2012 yılında Police FC

1 Kasım 2013 yılında Suwon Bluewings

6 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

Ja Ryong Koo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ja Ryong Koo şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Motors Youth Club (모터스유소년클럽, 2004),Wanju Middle School (완주중학교, 2005-2007),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2008-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.