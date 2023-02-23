Jaakko Oksanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaakko Oksanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaakko Oksanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaakko Oksanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaakko Oksanen 7 Kasım 2000 tarihinde Tuusula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaakko Tapio Oksanen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaakko Oksanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jaakko Oksanen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaakko Oksanen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaakko Oksanen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oksanenjaakko/

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Jaakko Oksanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaakko Oksanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaakko Oksanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaakko Oksanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

14 Ocak 2018 yılında Brentford B

13 Ağustos 2020 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2021 yılında Brentford B

31 Ağustos 2021 yılında Morton

3 Ocak 2022 yılında Brentford B

13 Temmuz 2022 yılında KuPS

Jaakko Oksanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaakko Oksanen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaakko Oksanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KP-75, Korson Palloseura, HJK Helsinki (2013-2017)

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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