Jaber Meshlesh Al Khayarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaber Meshlesh Al Khayarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaber Meshlesh Al Khayarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaber Meshlesh Al Khayarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaber Meshlesh Al Khayarin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaber Meshlesh Al Khayarin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Jaber Meshlesh Al Khayarin'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jaber Meshlesh Al Khayarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaber Meshlesh Al Khayarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaber Meshlesh Al Khayarin şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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