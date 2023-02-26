Jabulani Ncobeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jabulani Ncobeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jabulani Ncobeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jabulani Ncobeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jabulani Ncobeni 18 Aralık 1992 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Nkosingiphile Jabulani Ncobeni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jabulani Ncobeni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM-IG yapmaktadır. Jabulani Ncobeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 9 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jabulani Ncobeni'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jabulani Ncobeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jabulani Ncobeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jabulani Ncobeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jabulani Ncobeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Sobantu S.

31 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

14 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2014 yılında T. Royal Zulu

31 Temmuz 2015 yılında Golden Arrows

22 Ocak 2016 yılında T. Royal Zulu

8 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

9 Ekim 2020 yılında Bloem. Celtic

Jabulani Ncobeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jabulani Ncobeni şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Jabulani Ncobeni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.