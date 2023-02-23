Jacek Kielb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacek Kielb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacek Kielb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacek Kielb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacek Kielb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacek Kielb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacek Kielb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacek Kielb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacek Kielb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacek Kielb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacek Kielb 10 Ocak 1988 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jacek Kiełb şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacek Kielb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jacek Kielb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jacek Kielb'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacek Kielb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacek Kielb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jacek Kielb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacek Kielb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Pogon Siedlce

1 Ocak 2006 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2011 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2012 yılında Lech Poznan

16 Ağustos 2012 yılında Pol. Warszaw

30 Haziran 2013 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2013 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2015 yılında Slask Wroclaw

1 Ağustos 2016 yılında Korona Kielce

2 Temmuz 2018 yılında Termalica

6 Şubat 2020 yılında Korona Kielce

Jacek Kielb kimdir

Jacek Kielb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacek Kielb şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogoń Siedlce

Jacek Kielb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jacek Kielb nereli

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