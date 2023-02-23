Jacek Podgorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacek Podgorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacek Podgorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacek Podgorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacek Podgorski 23 Haziran 1996 tarihinde Człuchów şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jacek Podgórski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacek Podgorski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Jacek Podgorski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jacek Podgorski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacek Podgorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacek Podgorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacek Podgorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacek Podgorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chojniczanka

8 Ağustos 2014 yılında Koral Debnica

31 Aralık 2014 yılında Chojniczanka

1 Şubat 2015 yılında Unia Solec

30 Haziran 2015 yılında Chojniczanka

11 Ağustos 2020 yılında Korona Kielce

Jacek Podgorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacek Podgorski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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