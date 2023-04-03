Jachym Serak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jachym Serak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jachym Serak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jachym Serak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jachym Serak 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jáchym Šerák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jachym Serak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jachym Serak'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jachym Serak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jachym Serak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jachym Serak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jachym Serak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag U17

2 Ağustos 2018 yılında Bohemians U19

26 Ağustos 2019 yılında FK Meteor U19

21 Ağustos 2020 yılında Ml. Boleslav B

27 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2022 yılında Ml. Boleslav B

Jachym Serak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jachym Serak şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Motorlet Praha (2008 - 2012)FK Dukla Praha (2012 - 2016)AC Sparta Praha (2016 - 2018)FC Bohemians Praha 1905 (2018 - 2019)FK Meteor Praha (2019 - 2020)

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