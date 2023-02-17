Jack Aitchison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Aitchison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Aitchison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Aitchison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Aitchison 5 Mart 2000 tarihinde Fauldhouse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Aitchison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jack Aitchison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Aitchison'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Aitchison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JackAitchison7

Jack Aitchison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Aitchison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Aitchison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Aitchison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

31 Ağu 2018 yılında Dumbarton FC

5 Ekim 2018 yılında Celtic Glasgow

18 Ocak 2019 yılında Alloa Athletic

5 Mayıs 2019 yılında Celtic Glasgow

2 Eylül 2019 yılında Forest Green

31 Mayıs 2020 yılında Celtic Glasgow

5 Ekim 2020 yılında FC Barnsley

6 Ekim 2020 yılında Stevenage

31 Mayıs 2021 yılında FC Barnsley

2 Temmuz 2021 yılında Forest Green

31 Mayıs 2022 yılında FC Barnsley

31 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

Jack Aitchison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Aitchison şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jack Aitchison Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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