Jack Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Baird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Baird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Baird 7 Şubat 1996 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Baird Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Jack Baird, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Baird'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Baird Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Baird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Baird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Baird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Mirren FC U20

1 Aralık 2014 yılında St. Mirren

2 Eylül 2019 yılında Morton

31 Mayıs 2020 yılında St. Mirren

4 Eylül 2020 yılında Ayr United

1 Temmuz 2022 yılında Morton

Jack Baird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Baird şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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