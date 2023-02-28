Jack Cirilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Cirilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Cirilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Cirilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Cirilo 27 Ocak 1999 tarihinde Huaral şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jack Harrinson Cirilo Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Cirilo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Cirilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Cirilo'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Cirilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Cirilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Cirilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Cirilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2019 yılında Alianza Lima II

15 Eylül 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2022 yılında Unión Huaral

1 Eylül 2022 yılında Ecosem Pasco

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Jack Cirilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Cirilo şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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