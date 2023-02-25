Jack Clisby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Clisby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Clisby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Clisby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Clisby 16 Şubat 1992 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Clisby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Jack Clisby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Clisby'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Clisby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Clisby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Clisby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Clisby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2013 yılında Perth Glory

16 Ocak 2015 yılında Melbourne City

12 Ağustos 2016 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2021 yılında Perth Glory

Jack Clisby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Clisby şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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