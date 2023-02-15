Jack Cooper Love kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Cooper Love Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Cooper Love adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Cooper Love Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Cooper Love 25 Aralık 2001 tarihinde Aneby şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Cooper Love Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Essel sports management yapmaktadır. Jack Cooper Love, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Cooper Love'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Cooper Love Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Cooper Love isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Cooper Love Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Cooper Love futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında IF Elfsborg U17

8 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U19

8 Ocak 2021 yılında Elfsborg

13 Eylül 2021 yılında Örgryte

30 Kasım 2021 yılında Elfsborg

24 Şubat 2022 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2022 yılında Elfsborg

Jack Cooper Love Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Cooper Love şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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