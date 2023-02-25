Jack Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Duncan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Duncan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Duncan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Duncan 19 Nisan 1993 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jack Carleton Duncan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Duncan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Jack Duncan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 21 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Duncan'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Duncan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Duncan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Duncan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Duncan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newcastle

1 Temmuz 2013 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2015 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Newcastle

31 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

21 Aralık 2020 yılında Newcastle

Jack Duncan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Duncan şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jack Duncan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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