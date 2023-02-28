Jack Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Duran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Duran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Duran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Duran 8 Aralık 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jack Kevin Durán Abán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Duran Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Duran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Duran'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Duran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackduran28/

http://www.facebook.com/jack.duran.142

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Jack Duran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Duran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Duran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Duran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında U. San Martín

1 Eylül 2013 yılında José Gálvez

1 Ocak 2015 yılında Dep. Delusa

1 Ocak 2016 yılında Rac. Huamachuco

1 Ocak 2017 yılında Dep. Binacional

3 Ocak 2018 yılında Alfonso Ugarte

18 Kasım 2018 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Binacional

Jack Duran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Duran şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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