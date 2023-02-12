Jack Fitzwater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Fitzwater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Fitzwater kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Fitzwater ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Fitzwater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Fitzwater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Fitzwater

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Fitzwater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Fitzwater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Fitzwater 23 Eylül 1997 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jackson Joseph Fitzwater şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Fitzwater Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Jack Fitzwater, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Fitzwater'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Fitzwater Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jack_fitzwater/

Jack Fitzwaterboyu ve yaşı kaç

Jack Fitzwater Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Fitzwater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Fitzwater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Fitzwater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında West Brom U21

11 Eylül 2015 yılında FC Chesterfield

9 Ekim 2015 yılında West Brom U21

7 Ocak 2016 yılında Hednesford

8 Mart 2016 yılında West Brom U21

22 Temmuz 2017 yılında Forest Green

3 Ocak 2018 yılında West Brom U21

31 Ocak 2018 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2018 yılında West Brom U21

3 Ağu 2018 yılında FC Walsall

3 Ocak 2019 yılında West Brom U21

31 Ocak 2019 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2019 yılında West Brom U21

8 Temmuz 2020 yılında Livingston FC

Jack Fitzwater kimdir

Jack Fitzwater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Fitzwater şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Jack Fitzwater nereli

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