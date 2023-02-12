Jack Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Hamilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Hamilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Hamilton 22 Mart 1994 tarihinde Denny şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Hamilton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jack Hamilton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Hamilton'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Hamilton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/1Jackhamilton

Jack Hamilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Hamilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jack Hamilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Hamilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2009 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2011 yılında Hearts FC U20

1 Kasım 2012 yılında Forfar Athletic

15 Şubat 2013 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Heart of Midl.

28 Mart 2014 yılında East Fife

6 Nisan 2014 yılında Heart of Midl.

25 Temmuz 2014 yılında Stenhousemuir

13 Ağu 2014 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee FC

6 Temmuz 2021 yılında Morton

19 Ağu 2022 yılında Livingston FC

Jack Hamilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Hamilton şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jack Hamilton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stenhousemuir FC (2006-209), Heart of Midlothian FC (2009-2013)

İskoçya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.