Jack Hingert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Hingert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Hingert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Hingert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Hingert 26 Eylül 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya,Sri Lanka uyrukludur.Gerçek adı da Jack David Hingert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Hingert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Hingert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Jack Hingert'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Hingert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hingert19

http://www.instagram.com/jack_hingert/

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Jack Hingert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Hingert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Hingert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Hingert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Peterborough

1 Mart 2009 yılında Dand. Thunder

1 Temmuz 2009 yılında North Qld Fury

1 Mart 2011 yılında Dand. Thunder

1 Temmuz 2011 yılında Brisbane Roar

Jack Hingert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Hingert şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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