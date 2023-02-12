Jack Mackenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mackenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mackenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Mackenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Mackenzie 7 Nisan 2000 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Mackenzie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Mackenzie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Mackenzie'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jack Mackenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Mackenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Mackenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Mackenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2020 yılında Aberdeen FC

3 Ekim 2020 yılında Forfar Athletic

1 Şubat 2021 yılında Aberdeen FC

Jack Mackenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Mackenzie şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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