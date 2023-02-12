Jack Mcmillan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mcmillan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mcmillan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Mcmillan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Mcmillan 18 Aralık 1997 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Mcmillan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Jack Mcmillan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Mcmillan'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Mcmillan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Mcmillan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Mcmillan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Mcmillan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC

31 Ağu 2017 yılında Livingston FC

15 Ocak 2018 yılında Motherwell FC

19 Ocak 2018 yılında Livingston FC

21 Ocak 2019 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2019 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Jack Mcmillan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Mcmillan şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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