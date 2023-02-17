Jack Mmaee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mmaee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mmaee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Mmaee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Mmaee 16 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Mmaee Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMPIRE AGENCY yapmaktadır. Jack Mmaee, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Mmaee'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Mmaee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Mmaee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Mmaee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Mmaee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Roda JC U21

31 Temmuz 2017 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

7 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2022 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Jack Mmaee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Mmaee şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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