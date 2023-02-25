Jack Rodwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Rodwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Rodwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Rodwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Rodwell 11 Mart 1991 tarihinde Southport şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Christian Rodwell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Rodwell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMG yapmaktadır. Jack Rodwell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Rodwell'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Rodwell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JackRodwell

Jack Rodwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Rodwell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jack Rodwell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Rodwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Everton U18

1 Temmuz 2008 yılında Everton

12 Ağustos 2012 yılında Man. City

5 Ağustos 2014 yılında Sunderland

23 Ağustos 2018 yılında Blackburn

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2020 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Kasım 2021 yılında Western Sydney

12 Ağustos 2022 yılında Sydney FC

Jack Rodwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Rodwell şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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