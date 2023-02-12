Jack Sanders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Sanders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Sanders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Sanders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Sanders 18 Mart 1999 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Sanders Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Jack Sanders, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Sanders'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Sanders Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Sanders isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Sanders Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Sanders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leek Town FC

1 Temmuz 2019 yılında Wigan U21

2 Temmuz 2019 yılında Blyth Spartans

31 Aralık 2019 yılında Wigan U21

1 Ocak 2020 yılında Southport

30 Haziran 2020 yılında Wigan U21

27 Ekim 2020 yılında Fylde

1 Ocak 2021 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

29 Eylül 2022 yılında Cove Rangers FC

4 Ocak 2023 yılında Kilmarnock FC

Jack Sanders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Sanders şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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