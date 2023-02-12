Jack Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Thomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Thomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Thomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Thomson 20 Ocak 2000 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Thomson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jack Thomson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Thomson'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Thomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Thomson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Thomson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Thomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

8 Ocak 2021 yılında Clyde FC

7 Mayıs 2021 yılında Rangers II

14 Mayıs 2021 yılında Orange County

26 Temmuz 2021 yılında Rangers II

27 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

2 Ocak 2022 yılında Rangers II

14 Ocak 2022 yılında Queen's Park

Jack Thomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Thomson şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jack Thomson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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