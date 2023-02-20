Jackson Brady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Brady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Brady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Brady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Brady 30 Haziran 1997 tarihinde Christchurch şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Brady Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Brady'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jackson Brady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Brady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Brady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Brady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Coastal Spirit

1 Temmuz 2015 yılında Canterbury Utd.

1 Ağustos 2017 yılında Memphis Tigers

1 Ağustos 2019 yılında Cal Poly

8 Ağustos 2022 yılında Memphis 901

Jackson Brady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Brady şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Jackson Brady Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U23 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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