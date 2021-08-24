Jackson Hole toplantısı nedir? Jackson Hole toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? Toplantı saat kaçta? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantıya denir.

JACKSON HOLE TOPALNTISININ İÇERİĞİ NEDİR?

Bankacılık sektörüyle uğraşanların yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, para politikalarının değişikliklerinin katılan ülkelere yansıtıldığı bir toplantıdır.

JACKSON HOLE TOPLANTISI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her sene Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı, 2021 yılında 26-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Artan koronavirüs vakalarından ötürü toplantı alınan önlemler kapsamında sanal olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

JACKSON HOLE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Toplantıyla ilgili net bir saat verilmedi. Sanal ortamda yapılacak toplantı için Kansas City FED Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." dedi.