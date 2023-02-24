Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson 24 Nisan 1999 tarihinde Santana do Ipanema şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jackson Kenio Santos Laurentino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jackson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jackson'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında ABC FC

10 Mart 2018 yılında Ypiranga-BA

28 Mart 2018 yılında América-MG U20

17 Ocak 2019 yılında Vorwärts Steyr

30 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2020 yılında Murici

1 Ekim 2020 yılında KF Egnatia

Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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