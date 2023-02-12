Jackson Longridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Longridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Longridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Longridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Longridge 12 Nisan 1995 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Longridge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Jackson Longridge, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jackson Longridge'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Longridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jackson Longridge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Longridge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Longridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2012 yılında Ayr United

1 Temmuz 2014 yılında Stranraer

1 Temmuz 2015 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2019 yılında Bradford

10 Ocak 2020 yılında Torquay

10 Şubat 2020 yılında Bradford

19 Ocak 2021 yılında Livingston FC

Jackson Longridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Longridge şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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