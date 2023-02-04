Jackson Porozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Porozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Porozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Porozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Porozo 4 Ağu 2000 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jackson Gabriel Porozo Vernaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Porozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Jackson Porozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Porozo'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jackson Porozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacksonporozo/

Jackson Porozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jackson Porozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jackson Porozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Porozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2016 yılında Manta FC U20

1 Ocak 2017 yılında Manta FC

9 Ağu 2018 yılında Santos FC U20

1 Ocak 2020 yılında Santos FC

1 Ekim 2020 yılında Boavista

1 Temmuz 2022 yılında Troyes

Jackson Porozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Porozo şuan Troyes takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Jackson Porozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 25 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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