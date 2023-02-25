Jackson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jackson Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jackson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Rodriguez 7 Ekim 1998 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jackson Gabriel Rodríguez Perlaza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VOLGA SE yapmaktadır. Jackson Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jackson Rodriguez'nin CS Emelec ile sözleşmesi 16 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.

Jackson Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jackson Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında Rocafuerte FC

9 Şubat 2018 yılında Emelec B

7 Mayıs 2018 yılında Rocafuerte FC

18 Temmuz 2018 yılında Emelec B

16 Nisan 2019 yılında Rocafuerte FC

1 Temmuz 2019 yılında Emelec B

1 Ocak 2020 yılında CS Emelec

Jackson Rodriguez kimdir

Jackson Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Rodriguez şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Jackson Rodriguez nereli

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