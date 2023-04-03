Jacob Buus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Buus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Buus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jacob Buus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jacob Buus 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Godtfredsen Buus şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jacob Buus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sportsmanagement yapmaktadır. Jacob Buus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Buus'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jacob Buus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jacob Buus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Jacob Buus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jacob Buus şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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