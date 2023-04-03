Jacob Buus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Buus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jacob Buus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Buus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.