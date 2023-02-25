Jacob Dowse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Dowse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Dowse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jacob Dowse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jacob Dowse 13 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jacob Dowse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Dowse, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Dowse'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jacob Dowse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jacob Dowse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Eylül 2022 yılında Perth Glory
Jacob Dowse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jacob Dowse şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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