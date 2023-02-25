Jacob Farrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Farrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Farrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Farrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Farrell 19 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Brett Farrell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Farrell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Republic Sports Mgt yapmaktadır. Jacob Farrell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 4 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Jacob Farrell'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Farrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Farrell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Farrell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Farrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2021 yılında Central Coast

Jacob Farrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Farrell şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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