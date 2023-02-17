Jacob Haahr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Haahr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Haahr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Haahr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Haahr 10 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Haahr Steffensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Haahr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Jacob Haahr, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jacob Haahr'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Haahr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Haahr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Haahr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Haahr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Kopenh. U19

29 Ocak 2021 yılında Fremad Amager

Jacob Haahr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Haahr şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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