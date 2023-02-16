Jacob Hjelte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Hjelte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Hjelte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Hjelte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Hjelte 11 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacob Karl Johan Hjelte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Hjelte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Hjelte, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Hjelte'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Hjelte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Hjelte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Hjelte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Hjelte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gefle U19

1 Ocak 2015 yılında Gefle

31 Mayıs 2018 yılında Sandvikens IF

12 Temmuz 2018 yılında Gefle

13 Temmuz 2018 yılında Sandvikens IF

1 Ocak 2020 yılında Gefle

Jacob Hjelte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Hjelte şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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