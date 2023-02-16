Jacob Lungi Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Lungi Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Lungi Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Lungi Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Lungi Sorensen 3 Mart 1998 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Lungi Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Lungi Sorensen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Jacob Lungi Sorensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Lungi Sorensen'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacob Lungi Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Lungi Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Lungi Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Lungi Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB U19

3 Şubat 2017 yılında Esbjerg fB

27 Temmuz 2020 yılında Norwich

Jacob Lungi Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Lungi Sorensen şuan Norwich City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Lungi Sorensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SGI Fodbold (-2008), Esbjerg fB (2008-2017)

Danimarka U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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