Jacob Maniti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Maniti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Maniti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Maniti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Maniti 16 Ekim 2002 tarihinde Wetherill Park, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Filipinler,El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Francis Mariona Maniti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Maniti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Maniti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına - tarihinde katılmıştır. Jacob Maniti'nin Hobro IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Maniti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacobmaniti/

Jacob Maniti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Maniti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Maniti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Maniti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Blacktown City

1 Temmuz 2021 yılında Macarthur

1 Temmuz 2022 yılında ADT

20 Ocak 2023 yılında HIK II

Jacob Maniti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Maniti şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Maniti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mounties Wanderers FC (-2014), Mt Druitt Town Rangers FC (2015-2017), Melbourne Victory (2018-2020)

Filipinler U23 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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