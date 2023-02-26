Jacob Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Mensah 24 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jacob Mensah'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Mensah şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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