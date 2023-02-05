Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Montes 20 Ekim 1998 tarihinde Mission Viejo, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Nikaragua uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacob Christian Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Montes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wöchmaker yapmaktadır. Jacob Montes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Montes'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacob Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Portland 2

31 Temmuz 2017 yılında Timbers Academy

1 Ağu 2017 yılında Georgetown

1 Temmuz 2021 yılında Crystal Palace

31 Temmuz 2021 yılında Waasl.-Beveren

7 Ocak 2022 yılında Crystal Palace

13 Ocak 2022 yılında RWDM

30 Haziran 2022 yılında Crystal Palace

12 Ağu 2022 yılında Botafogo

Jacob Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Montes şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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