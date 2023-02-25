Jacob Muir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Muir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Muir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jacob Muir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jacob Muir 21 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jacob Muir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Muir, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Muir'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jacob Muir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jacob Muir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Temmuz 2022 yılında Perth Glory
Jacob Muir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jacob Muir şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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