Jacob Ondrejka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Ondrejka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Ondrejka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Ondrejka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Ondrejka 2 Eylül 2002 tarihinde Landskrona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Ondrejka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wagnsson Sports&Entertainment yapmaktadır. Jacob Ondrejka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Ondrejka'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Ondrejka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Ondrejka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Ondrejka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Ondrejka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2019 yılında Landskrona

3 Ocak 2020 yılında Elfsborg

Jacob Ondrejka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Ondrejka şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Ondrejka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Landora, Landskrona BoIS

İsveç takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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