Jacob Ortmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Ortmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Ortmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Ortmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Ortmark 29 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacob Åke Stefan Ortmark şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Ortmark Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Jacob Ortmark, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Ortmark'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Ortmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Ortmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Ortmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Ortmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2015 yılında Brommapojkarna

9 Ağu 2018 yılında Gefle

30 Kasım 2018 yılında Brommapojkarna

19 Şubat 2019 yılında Degerfors

1 Ocak 2021 yılında Sirius

8 Şubat 2022 yılında Norrköping

Jacob Ortmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Ortmark şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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