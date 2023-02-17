Jacob Perelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Perelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Perelman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Perelman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Perelman 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Perelman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jacob Perelman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jacob Perelman'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jacob Perelman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Perelman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jacob Perelman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Perelman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

2 Şubat 2023 yılında Landskrona

Jacob Perelman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Perelman şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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