Jacob Pryts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Pryts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Pryts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Pryts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Pryts 25 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Pryts Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Pryts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Jacob Pryts, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Pryts'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Pryts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Pryts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Pryts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Pryts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF U19

19 Ocak 2017 yılında Bröndby IF

30 Ocak 2017 yılında Naestved BK

30 Haziran 2017 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2018 yılında Naestved BK

3 Eylül 2020 yılında Fremad Amager

Jacob Pryts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Pryts şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Pryts Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SB50-Ishøj

Danimarka U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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