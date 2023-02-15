Jacob Redenfors kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Redenfors Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Redenfors adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Redenfors Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Redenfors 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Redenfors Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Jacob Redenfors, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Redenfors'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Redenfors Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Redenfors isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jacob Redenfors Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Redenfors futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Varberg U19

29 Haziran 2022 yılında Varbergs BoIS

Jacob Redenfors Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Redenfors şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Varbergs BoIS (-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.