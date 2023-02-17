Jacob Schoop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Schoop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Schoop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Schoop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Schoop 23 Aralık 1988 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Toppel Schoop şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Schoop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jacob Schoop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Schoop'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Schoop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Schoop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jacob Schoop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Schoop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Fyn

1 Temmuz 2011 yılında Odense BK

14 Nisan 2015 yılında KR Reykjavík

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

27 Ocak 2022 yılında FC Helsingör

Jacob Schoop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Schoop şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

B1909 Odense

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.